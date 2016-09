Els bars de la plaça dels Sedassos poden posar barres durant les festes

Després de les queixes dels propietaris, l’Ajuntament va revisar les mesures de seguretat de la zona

Carla Pomerol

Actualitzada 21/09/2016 a les 09:32

Així ho van dir i així ho han fet. La regidora de Festes, Begoña Floria, es va comprometre a estudiar la possibilitat que els bars i restaurants de la plaça dels Sedassos poguessin posar barres durant les festes de Santa Tecla. I, finalment, els propietaris han aconseguit treure les barres al carrer amb algunes condicions. «En primer lloc, volem agrair a l’Ajuntament l’esforç que ha fet a l’hora de revisar les mesures de seguretat. Per nosaltres era molt important treure les barres al carrer durant aquestes festes», explicava Asunción Mazariegos, propietària del restaurant Les Bruixes.



Les úniques condicions que tenen per poder oferir aquest servei són instal·lar les barres portàtils només quan no es pugui posar terrassa –sempre i quan sigui compatible amb l’activitat que es porti a terme en aquell moment–, i tancar la paradeta quan s’acabin els actes festius que se celebrin prop de la plaça dels Sedassos. Fins al moment, gairebé tots els bars i restaurants de la plaça ho estan respectant. El sistema és fàcil: s’assabenten de l’hora que acaba l’acte de la plaça de la Font, que coincideix en l’hora que tanquen les portes del local.



Tot i així, alguns veïns de la zona, que formen part de la plataforma Farts de Soroll, asseguren que, alguns bars estan oberts fins a les tres de la matinada. «No ens ve de quatre barres més, l’acumulació de gent a la nit no té res a veure amb les barres», explica Andreu Ximenis, membre de Farts de Soroll. Des de la plataforma, expliquen que no tenen accés a cap normativa que els permeti saber quina és l’hora de tancament.



De totes maneres, els propietaris dels bars i restaurant de la plaça dels Sedassos es mostren agraïts «per l’oportunitat de deixar-nos treballar», comenta Mazariegos. Durant les festes de Sant Magí, els bars d’aquesta plaça no van aconseguir l’autorització per treure les barres, ja que l’Ajuntament assegurava que era la zona d’evacuació de la plaça de la Font en cas d’emergència.



Els propietaris dels bars creuen que aquest canvi de criteri és la conseqüència de la pressió que s’ha fet a través dels mitjans de comunicació. Per la seva banda, fonts municipals asseguren que s’ha pogut donar el permís de barres després de revisar el Pla d’Autoprotecció de la plaça i les mesures de seguretat.