El Retaule de Santa Tecla es vesteix de gala pel seu 25è aniversari

Enguany una banda simfònica va acompanyar la representació

Actualitzada 21/09/2016 a les 10:49

La Catedral de Tarragona va acollir aquest dimarts 20 de setembre a dos quarts d’11 de la nit el Retaule de Santa Tecla, que enguany celebra el seu 25è aniversari. En motiu d’aquesta ocasió especial, la representació es va vestir de gala i va anar acompanyada d’una simfònica adaptada i dirigida per Francesc Cassú i a càrrec de la banda Furius Music Orchestra, formada per seixanta músics professionals. Per altra banda, la representació de la vida de la patrona de la ciutat s’ha ampliat a 50 minuts.



L’acte va ser precedit per la interpretació d’un dels darrers projectes de Jaume Guasch mai sentits públicament a càrrec de la Furius Música Orchestra. La banda també va interpretar Les altres músiques de Santa Tecla, una recopilació de les músiques de les festes tarragonines també reinterpretades i rearranjades per Francesc Cassú. Per altra banda també es va fer l’estrena de la peça composta per commemorar els 25 anys del Retaule Creadors de Vida, de Sergi Guasch. Els assistents van poder adquirir en la mateixa Catedral un disc que recopila totes aquestes músiques interpretades per la banda simfònica.