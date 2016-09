Aproven per unanimitat una proposta de resolució sobre el peix blau

Demanen que l’estudi biològic sigui una realitat

El Parlament de Catalunya va aprovar, aquest dimarts a la tarda, en comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, una proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. La proposta va presentar-se per part de tots els grups parlamentaris a excepció de Junts pel Sí. No obstant això, finalment, aquest també va donar-hi el vistiplau després de debatre tres esmenes i que n’aprovessin la darrera. Els motius principals van ser instar el Govern a acordar amb el Govern d’Espanya la realització dels estudis complementaris als realitzats per l’estat francès al Golf de Lleó. D’aquesta manera, volen que es determini les causes de les alteracions negatives a les poblacions de sardina i seitó, tant en biomassa total com en nombre d’individus.



També s’instava al govern a complir estrictament la normativa legal de mides de les arts, potències lumíniques i la grandària de les espècies, a la vegada que demanaven ajuts per pagar als mariners. El portaveu del Grup Parlamentari del PP, Alejandro Fernández, va celebrar l’entesa, i va recordar que «és vital pels nostres ciutadans, sobretot pel Serrallo».