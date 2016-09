Tecla Capsa: música «made in Tgn»

Els quatre grups finalistes del concurs DOTGN 2015 actuaran el proper

23 de setembre a la Capsa de Música en un festival gratuït

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 19:04

El concurs DOTGN, aplega un tast de la collita musical tarragonina, que l’any passat va celebrar el seu 25è aniversari i que va

guanyar el grup reusenc The Krav Maga. Les altres quatre bandes que van competir pel premi -Et-Co*, Tyco Brae, Euler i Zien Años- no es queden enrere en qualitat, originalitat i solidesa escènica.



És per això que, L’Associació de Músics de Tarragona les torna a ajuntar en el festival gratuït Tecla Capsa, que celebrarà el proper dia de Santa Tecla a partir de les 22h a la Capsa de Música, a l’Espai Tabacalera.