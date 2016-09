Els lectors del Més ja tenen la seva motxilla de Santa Tecla

La cua ha omplert gran part de la vorera on hi ha l'entrada de la redacció.

Llargues cues han omplert l'entrada a la redacció a primera hora d'aquest matí

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 21:36

Gran quantitat de tarragonins i tarragonines ja tenen la motxilla de Santa Tecla que regala el Diari Més durant aquests 20 i 21 de setembre. A primera hora del matí d'aquest dimarts, el primer dels dos dies en què es pot aconseguir el regal en passar a recollir-lo per la redacció, una llarga cua de persones esperaven a la porta del Més per tal de ser els primers en rebre l'obsequi per celebrar, d'allò més bé, les festes de Santa Tecla 2016.



Tothom que encara no tingui la motxilla pot passar a recollir-la aquest dimecres, dia 21, de 9 a 14 hores i de 16 a 18 hores a la redacció, ubicada al carrer Manuel de Falla número 12.