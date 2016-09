La Pop 'n' Roll Cover Band fa públic un 'video promocional'

Actualitzada 20/09/2016 a les 10:03

La Pop 'N' Roll Cover Band, el grup del Camp de Tarragona que acompanyarà la Baixada de l'Àliga de Santa Tecla aquest 2016 ha decidit començar a escalfar motors per a l'actuació. Per a fer-ho han preparat un 'video promocional' que han distribuït per les xarxes socials i que, com no pot ser d'altra manera, té a l'Amparito Roca de protagonista.