El concert de Manel tanca un dels festivals d'estiu més multitudinaris

La proposta cultural i els diferents espais han estat les claus de l’èxit

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 16:10

El Festival d’Estiu de Tarragona 2016 ha tancat les seves portes, aquest dilluns a la nit, després d’un intens concert del grup Manel en plena festa major de Santa Tecla.



Durant tot l’estiu, des del primer espectacle del 6 de juliol fins el darrer, el festival «ha connectat amb la gent i s’han superat totes les previsions», tal com ha apuntat el conseller de Cultura de l’Ajuntament, Josep Maria Prats, que alhora s’ha mostrat «molt satisfet per l’èxit assolit amb la nova proposta».



Així mateix, la decisió de l’equip de cultura d’obrir-se a nous escenaris ha estat també molt ben rebuda per part del públic, que han acudit massivament als concerts d’orgue de la Catedral «posant de relleu el valor patrimonial de la ciutat», així com l’imponent proposta de Maria del Mar Bonet, que va omplir el Pla de la Seu; exemples, tots dos, que «animen a potenciar altres espais de la ciutat», segons ha comentat Prats.



Les Grans Nits al Teatre Auditori Camp de Mart han tornat a acollir espectacles amb més públic que mai, omplint gairebé totes les propostes. Aquest marc incomparable continua sent el preferit de l’estiu. Així doncs, concerts com els d’Ara Malikian, Manuel Carrasco, Sergio Dalma i els dos darrers de Love of Lesbian i Manel, han suposat un nou èxit del Festival que, tal i com es va avançar a la presentació, «vol ser un esdeveniment amb solatge, que fuig dels estereotips i aposta per continguts culturals», convidant molts dels grups actuals, que han tret un treball en el darrer any i «que el públic esperava veure aquest estiu» i oferint espectacle per «a tots tipus de públics», segons ha dit el regidor.



Finalment, el conseller ha destacat que el nou projecte finalitzat amb tant d’èxit és «un estímul per poder presentar un projecte de Festival que coincideixi amb la proposta cultural dels Jocs del Mediterrani de l’any vinent».