Denunciat per conduir a 195 km/h a la T-11 a Tarragona

Circulava per un tram limitat a 100 km/h

Actualitzada 20/09/2016 a les 12:29

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment el passat 18 de setembre un home de 28 anys i veí de Tarragona com a presumote autor d’un delicte contra la seguretat viària.



Els agents van detectar el 18 de setembre a les 12h un turisme que circulava a 195 km/h en un tram limitat a 100 km/h. Concretament els mossos van enxampar a l'home conduint a una velocitat excessiva al quilòmetre 12,2 de l’autovia T-11, a l’alçada de Tarragona, on van establir-hi un control de velocitat.



Els mossos van denunciar penalment al conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. L’home haurà de presonar-se quan sigui requerit al jutjat d’instrucció en funcions.