CDC denuncia l'estat de la zona cremada a Santa Isabel, al barri de Sant Salvador

Reclama que es netegi la zona, que es va cremar el passat mes de maig

Actualitzada 20/09/2016 a les 13:08

El passat 23 de maig es van cremar entre 6 i 7 hectàrees de canyes de la llera del riu Francolí, a tocar de la zona de Santa Isabel, al barri de Sant Salvador. En l’extinció hi van treballar tretze vehicles dels Bombers de la Generalitat i dos avions.



Tres mesos després, segons que ha denunciat el grup municipal de CDC a l'Ajuntament de Tarragona, les sis hectàrees de vegetació cremades continuen en un «estat deplorable».



La Consellera convergent, Cristina Guzmán, ha reclamat aquest dimarts a l’equip de govern (PSC-PP) la neteja d'aquest espai, «l’incendi va tenir lloc fa més de tres mesos i la zona afectada segueix exactament igual». Guzman explicava que totes les canyes cremades segueixen allí i que l’espai pateix problemes amb el clavegueram, «les boques de les clavegueres estan trencades i està sortint tota mena de porqueria».



El Grup Municipal de CDC, segons ha indicat en un comunicat, va fer, el passat mes de juliol, dues peticions per escrit sol·licitant a l’equip de govern la neteja i adequació d’aquesta zona,« però avui dia encara no ha rebut cap resposta».