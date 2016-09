Alumnes del Pere Martell faran l'FP a França durant diversos mesos

El centre és l'unic de Catalunya que participa en un programa europeu de mobilitat de llarga durada

Redacció

Actualitzada 20/09/2016 a les 10:50

L’Institut Pere Martell de Tarragona participarà en un projecte europeu per a la mobilitat dels alumnes de formació professional. En aquest pla experimental hi participaran 33 centres educatius d’un total de 14 països europeus, com per exemple, Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, França o Països Baixos, per dur a terme estades de llarga durada, de 6 a 12 mesos a l’exterior i majoritàriament en règim de formació en alternança i dual.



En total hi haurà 145 joves que es beneficiaran d’aquestes estades en alguns dels països de la Unió Europea. Els sectors afectats són diversos: agricultura, agroalimentari, processament de metalls, mecànica, comerç, construcció, i hoteleria-restauració. L’Institut Pere Martell enviarà a França quatre estudiants d’especialitats industrials i, també, rebrà quatre estudiants francesos de les mateixes especialitats.



Aquests 20 i 21 de setembre, els representants de les diferents administracions implicades en el projecte s’aplegaran a Brussel·les per analitzar els principals reptes de la mobilitat en formació professional a nivell europeu. En representació catalana, assistiran a la reunió el director de l’Institut Pere Martell de Tarragona, Àngel Miguel, i la responsable de Mobilitat Europea del Departament d'Ensenyament, Àngels Font.