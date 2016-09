SPiSP denúncia la perillositat d'un mur sense arreglar

Es tracta d’un element que va ser acordonat fa més d’un any i on encara s’asseu gent gran

Els veïns de Sant Pere i Sant Pau que resideixen a la zona dels blocs de Bolívia i Equador, denuncien la perillositat que suposa un mur de tres metres d’alçada que des de fa un any està acordonat per elements de formigó, per tal d’evitar que es produeixin danys personals i materials, sobretot dels vehicles, en cas que l’estructura s’esfondrés. Els residents asseguren que des de l’Ajuntament se’ls va indicar fa mesos que es tractava d’una mesura provisional, fins que hi hagués pressupost per tal de rehabilitar aquest element. «Ho arreglaran quan passi una desgràcia, com sempre», es lamentava la Mónica Molinero. «Jo vaig enviar una queixa i no m’han fet ni cas», exposava Silvia Santiago.



El que alerta als veïns, és que tot i que la part inferior està restringida –en certa forma– al pas, a la part superior no hi ha cap mena d’indicació, i alguns veïns utilitzen el mur de seient. «Jo tinc un quiosc a la vora i veig que totes les tardes s’hi asseuen un grup de gent gran. Espero que no arribi a passar res greu», apuntava la Maria Lucia Delgado.



Segons explica a aquest diari Francisco Alarcón, un veí, els tècnics de l’Ajuntament van col·locar unes marques d’escaiola a les escletxes per tal d’anar seguint la seva evolució, i comprovar si els moviments anaven a més. De moment, l’escaiola segueix tal com es va col·locar, això significa que no hi ha hagut moviments substancials en els últims mesos. Amb tot, els veïns denuncien que casos com aquest, que s’eternitzen en el temps, posen en relleu que «només hi ha diners pels Jocs i pel Centre», apuntava Manuel García. «Continuaria així si això fos al centre de Tarragona?», es preguntava Alarcón.