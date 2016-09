Uns ciutadans confonen uns urinaris amb seients

Els dissenyadors cada cop fan els objectes més innovadors... Tant que aquests ciutadans van confondre ahir, els Poly Klyn d’home –per orinar– amb uns còmodes seients. A la imatge semblen ben a gust, el que no sabem és com es devien aixecar, i quina terrible sensació devia recórrer el seu cos en adonar-se’n que estaven sobre els orins de desenes d’usuaris que les nits anteriors van passar per allí.