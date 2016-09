Estudien la possibilitat de construir la nova biblioteca al mercat

Josep Maria Prats vol tirar endavant un pla per gestionar els espais i convertir Tarragona en ciutat lectora

Actualitzada 18/09/2016 a les 20:05

L’Ajuntament de Tarragona està estudiant si, «arquitectònicament», és possible traslladar la biblioteca de Torreforta dins del mercat municipal del barri. La voluntat del consistori és ampliar les actuals instal·lacions que se situen dins del centre cívic. El regidor de Cultura, Josep Maria Prats, detalla que «depenem dels tècnics d’arquitectura i hem encarregat el projecte per veure si el local compliria amb les dimensions i si seria viable». En aquest sentit, destaca que «l’actual biblioteca és molt petita, té 300 metres quadrats i crec que el nou espai podria arribar a triplicar aquesta dimensió». La decisió de situar la nova biblioteca de Torreforta al mateix mercat municipal de la zona es dóna a la vegada que «gairebé la meitat del mercat s’ha quedat buida», detalla Prats.



Aquest projecte, però, no és l’únic en matèria de biblioteques. El regidor assegura que l’objectiu d’aquesta legislatura –arran del pacte amb PP i PSC– és el de «convertir Tarragona en una ciutat lectora». D’aquesta manera, recorda que «la ciutat té un dèficit brutal de biblioteques». Calcula que, segons les recomanacions que fa la Generalitat de Catalunya en dotació de biblioteques per concentració i nombre d’habitants, Tarragona «n’hauria de tenir entre cinc o sis». Ara bé, actualment existeix la Biblioteca Pública Central, pertanyent a la Generalitat, situada al carrer Fortuny, la de Torreforta i un Punt de Lectura a Sant Pere i Sant Pau. Prats explica que per tal d’elaborar el Pla de Biblioteques de Tarragona, «primer hem de posar ordre i fer que sigui el departament de Cultura aquell que reguli aquests serveis municipals».



De fet, vol aconseguir una dotació pressupostària per a cadascuna de les municipals, ja que, actualment, no totes en tenen. «La de Torreforta depèn del departament de Serveis Socials i el punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau de Cultura, espai que a curt termini caldria convertir en biblioteca», afegeix. A més, assegura que caldrà «nomenar una persona que faci de coordinadora de les biblioteques, per tal de fer també activitats conjuntes, tant entre les municipals com amb la de la Generalitat».



Pel que fa a les converses per traslladar la biblioteca central a la Tabacalera, Prats explica que hi ha bona predisposició per part de la Generalitat, però reconeix que «si demà mateix aprovéssim el projecte i decidíssim que l’actual passa a Tabacalera, ens hauríem d’esperar almenys 25 anys perquè fos una realitat».