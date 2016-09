Enxampen tres conductors que circulaven sota els afectes de l'alcohol a Tarragona

Els fets s'han produït durant aquest cap de setmana

La Guàrdia Urbana ha enxampat aquest cap de setmana tres conductors que circulaven per diferents punts de Tarragona sota els efectes de l’alcohol. El dissabte 17 de setembre a les 2.52h els agents van veure un ciclomotor circulant en sentit contrari i fent ziga-zaga amb risc de col·lisió pel carrer Felip Pedrell. A més, tant el conductor con l’acompanyant no portaven casc homologat. La Guàrdia Urbana va demanar la presencia de l’equip d’atestats, que van realitzar les proves d’alcoholèmia i drogues amb resultat positiu.



Per altra banda, el diumenge a les 4.30h els agents van veure un vehicle amb una llum davantera fosa circulant pel camí del cementiri que va maniobrar sobtadament en veure el furgó policial. Els agents van identificat el conductor i li van fer el test de drogues i alcohol, que va donar positiu.



Un altre vehicle va ser vist circulant sense llums pel carrer Estanislau Figueres en direcció a Rambla Vella, el qual va fer un canvi de sentit a la cruilla en direcció al carrer Assalt, de sentit contrari. El conductor d’aquest vehicle també va donar positiu en les proves de drogues i alcohol.