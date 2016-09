Club Natació Tàrraco ofereix Natació per a tothom

La XXX edició de les 24 hores de Natació reuneix diferents col·lectius socials

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 16:55

El Club Natació Tàrraco ha celebrat, aquest cap de setmana, la XXX edició de les 24 Hores de Natació. La inauguració ha anat a càrrec de Gerard Martí Figueras, Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, de la Consellera d’Esports, María Isabel Negueruela; el President del Consell Esportiu, Sr. Raül Font i el President del Club, Sr. Josep M. Claver.



En aquesta jornada esportiva de portes obertes es va convidar a participar a diferents col·lectius del territori com la Fundació Onada, Solc, Fundació Estela, Astafanias, Hemiparesia Infantil i Fundació Esclerosis Múltiple. Tots ells, una trentena de nedadors,

van prendre part, dissabte al matí, en uns relleus per a tothom per tal d’integrar‐se amb els nedadors del Club.



La majoria d’aquestes entitats vénen al Tàrraco en les diferents jornades Intarraction que organitzen periòdicament per aquests col·lectius. Les 24 hores van començar a les 19.00h del divendres 16 de setembre i es van cloure a les 19.00h del dissabte 17. Al voltant dels relleus de natació, paral·lelament el Club va organitzar diferents activitats lúdiques i esportives per tal d'amenitzar la jornada. Es va celebrar una desfilada infantil, zumba per a tots, partits de tennis taula i waterpolo,concert de música en directe, taller de hoquei subaquàtic, ski surf, festa aquàtica infantil, sardinada i graellada popular; entre altres.



La cloenda de les 24h va culminar amb la presentació dels equips de les diferents seccions de la nova temporada del Tàrraco i una exhibició de Natació Sincronitzada de la qual cal destacar el nou grup de Sincro Màsters de la secció.