El diputat socialista ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra

Redacció

Actualitzada 19/09/2016 a les 20:34

El diputat socialista al Parlament de Catalunya, Carles Castillo, ha denunciat davant els Mossos d’Esquadra el tractament que ha fet l’Hospital Joan XXIII a certa documentació confidencial d’alguns pacients. En una visita al centre hospitalari per tal d’esbrinar l’estat de les instal·lacions, en un dels passadissos el socialista va topar amb multitud de caixes de cartró amb un cartell on s’hi podia llegir ‘Documentació Confidencial (Eliminar)’. Tal com publica la Cadena Ser, el diputat va obrir-ne una i va poder comprovar que estaven plenes de documents «sobre persones drogodependents». «Si hagués volgut emportar-me documentació o alguna capsa, no crec que hi hagués hagut cap problema», publicava Castillo al seu compte de Twitter juntament amb les fotografies que denunciaven el fet.



A més de les caixes amb documentació confidencial, durant la visita va presenciar «un estat deplorable» de les instal·lacions: el pas a la zona de Rehabilitació, brut vell i amb dues cadires soles; l’entrada a Rehabilitació des del carrer on paren les ambulàncies, que acumula deixalles d’obres i materials diversos; i el passadís intern que porta de Consultes Externes a Rehabilitació, amb forats al sostre, llits vells abandonats al mig del passadís i més brutícia.



A més de la denúncia que ja ha realitzat, Castillo mostra la voluntat de presentar preguntes al Parlament de Catalunya per demanar explicacions al Departament de Salut. «En honor a la veritat, també he de dir que han millorat coses, com la segona planta del sociosanitari, acabada de pintar, o la cafeteria», també explicava el diputat a través del seu compte de Twitter.