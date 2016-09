Apareix un voltor desorientat al polígon Riu Clar de Tarragona

Van intentar capturar-lo sense èxit, ja que va fugir volant a una teulada

Un voltor comú, una au rapinyaire que no és comuna a la Costa Daurada i molt menys a indrets tan urbanitzats i propers al mar com la ciutat de Tarragona, va aparèixer aquest dilluns al matí al polígon Riu Clar de la ciutat.



L’ocell descansava a sobre d’un vehicle aparcat i va copsar l’atenció d’alguns dels conductors que circulaven a la zona, als voltants del pàrquing de camions de mercaderies perilloses Lavaflix. L’albirament va produir-se pels volts de les dotze del migdia.



Segons un testimoni, «algú ha trucat perquè vinguessin a capturar-los, ja que semblava desorientat, però ha estat impossible perquè ha sortit volant i s’ha posat a la teulada d’una nau industrial».

A Catalunya, l’albirament de voltors allunyats dels seus territoris de l’interior s’ha convertit en un fet cada vegada més habitual, segons mostren els censos. Aquest fet pot respondre a motius diversos com ara la superpoblació o bé els canvis en la dispersió dels exemplars joves.



Els registres de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) mostren més de 200 cites els últims anys a les comarques del litoral.



El fet de trobar-se tan lluny dels seus feus i les poques probabilitats de trobar menjar als nuclis de la costa, fa pràcticament impossible que els exemplars de voltor que, com el d’ahir, es troben desorientats a les urbs, arribin a reproduir-se en aquests indrets.