Les urpes de la Víbria recullen els xumets dels més petits de la ciutat

Per primera vegada, la benjamina de l’entitat, la Vibrieta, també ha participat en l’acte per celebrar el seu desè aniversari

Actualitzada 18/09/2016 a les 21:47

I aquest diumenge ha arribat el dia de la veritat. Una jornada important per als més petits de la ciutat, que han hagut d’entregar per sempre els seus estimats xumets a la Víbria de Tarragona i, enguany també a la Vibrieta. Com cada any, la plaça de les Cols s'ha omplert de famílies per viure un dels actes més tendres i emocionants de les festes: la bèstia del Seguici més estimada per la canalla s’emporta els xumets.



Però l’edició d’enguany ha estat més especial que mai, ja que, per primera vegada, la Vibrieta, –la benjamina de la Colla de Diables Voramar del Serrallo-Víbria de Tarragona–, ha participat en l’acte per celebrar amb la ciutat el seu desè aniversari. Per commemorar-ho, l’acte ha comptat amb la col·laboració de la companyia Al Trot Teatre, del centre ocupacional Gresol de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral-La Muntanyeta, que han dut a terme una representació que mostrava les sensacions dels més petits a l’hora de desfer-se del seu millor amic, el xumet, a través d’una lluita.



Amb la plaça de les Cols plena de gom a gom, les dues Víbries, acompanyades del so dels timbals, han baixat les dinou escales de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què els pares, a través de mirades, paraules i somriures, persuadien als seus fills per deixar el xumet a les urpes de la Víbria. Després del ball, els actors d’Al Trot Teatre han entregat uns globus d’heli, –que simbolitzaven els xumets– a la bèstia del Seguici i després han volat.



Finalment, ha arribat l’hora de la veritat. Alguns dels més petits ploraven, d’altres mostraven sorpresa en veure tan a prop la Víbria i d’altres es negaven a entregar el xumet. Només uns quants han decidit intercanviar-lo per una llaminadura i un diploma que constatava l’acció de desfer-se d’un element tan important. La Víbria i la Vibrieta han recollit més de 500 xumets, convertint-se en una de les edicions més multitudinàries de la història. Per l’entitat, «aquest acte és una manera d’acostar la bèstia de foc als més petits de la ciutat», ha explicat Javi Tirado, president de la Colla de Diables Voramar.