Santa Tecla reivindicativa

Stop Mare Mortum aprofita les festes per denunciar la situació dels refugiats a Síria

Redacció

Actualitzada 17/09/2016 a les 09:51

Des de la Plataforma Stop Mare Mortum aprofiten l'altaveu de les festes de Santa Tecla per fer arribar a tota la població la denúncia sobre la realitat de les persones que moren o passen misèria mentre intenten arribar a la UE en busca de refugi.



És per això que, sota el missatge 'Santa Tecla era de Síria', la plataforma vol exigir als representants municipals que pressionin els governs català, espanyol en funcions i de la UE perquè obrin fronteres i apliquin d'una vegada el dret d'asil existent i deixin d'incomplir el Dret Internacional.



La mostra reivindicativa passa per fer acte de presència en les principals places de les festes perquè quan els representants polítics surtin al balcó del consistori o es passegin durant el seguici o participant de les festes, no s'oblidin d'aquest clam.



Stop Mare Mortum anima a la ciutadania a recolzar la causa tot posant-se la seva samarreta i penjant pancartes de denúncia als propis balcons.