La Marató de Sang de Tarragona podria ampliar les reserves de 6 a 11 dies

L'objectiu és que passin pel Teatre Tarragona, al llarg d'aquest dissabte, més de 1.000 donants

Christel Torres

Actualitzada 17/09/2016 a les 19:03

La Marató de Donació de Sang de Tarragona espera comptar amb la solidaritat i el compromís de més de 1.000 donants en la seva dotzena edició. La jornada que ha començat a les 9h d'aquest dissabte i que clourà a les 21h, forma part de la programació dels actes de Santa Tecla, i té com a objectiu augmentar les reserves de sang després del període d'estiu.



La Doctora Núria Vilanova, que col·labora en les extraccions de sang, ha manifestat que "l'objectiu és ampliar la franja de reserves de sang a tot Catalunya de 6 a 11 dies per tal d'afrontar amb certa tranquil·litat possibles pacients, víctimes d'accidents de trànsit, malalts que requereixen transfusions o bé operacions".



És per això que el Teatre Tarragona s'ha convertit en un petit consultori improvisat amb un total de 45 lliteres amb la finalitat de recollir en cada tub de sang, la oportunitat de salvar altres vides.