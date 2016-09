'La Festa per a tothom' compleix 25 anys d'història i de solidaritat

La gran fita és que aquesta iniciativa deix de ser un programa de voluntariat per ser un acte de participació

Christel Torres

Actualitzada 17/09/2016 a les 16:54

Un any més, la 'Festa per a tothom' aconsegueix reunir una àmplia majoria de col·lectius de persones amb diferents capacitats del Camp de Tarragona per celebrar plegats les Festes de Santa Tecla. Enguany, coincidint amb el 25è aniversari de la iniciativa, unes 400 persones s'han congregat, aquest dissabte al migdia, al Balcó del Mediterrani per participar de les festes de la ciutat.



L'objectiu d'aquest acte és integrar i fer partícep a aquestes associacions dins de la societat cultural i de la festa. Una fita assolida atès que, com ha manifestat l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, "reflecteix que es tracta d'una festa per a tothom quan veiem la imatge d'un gegant amb una cadira de rodes". Així mateix, ha expressat que "la solidaritat fa possible que la Festa de Santa Tecla sigui vista i viscuda per tots".



Un tret destacable, segons ha manifestat Ferran Roca- cofundador de la 'Festa per a tothom'- és que s'ha aconseguit que un programa que va néixer l'any 1991 amb un caràcter de voluntariat sigui, ara, un acte amb un "gran èxit de participació".



Roca, alhora, ha recordat els orígens d'aquell programa conjunt de Servei Civil Internacional, que constava d'un camp de treball amb gent d'arreu del món, la finalitat dels qual era treure al carrer a la gent de la residència de Sant Salvador per fer-los participar de la festa. "En aquella època no hi havia servei públic adaptat, amb la qual cosa vam començar amb un cotxe de segona mà", ha explicat el cofundador. També ha ressaltat la col·laboració de l'empresa industrial Dow tant econòmica com humana, que des de l'any 2001 forma part del projecte.



Per la seva banda, Pitu Boronat, director de comunicació de la companyia, ha afegit que, durant tots aquests anys "hem treballat per millorar el desenvolupament i evolució de les cadires de rodes, que molts dels assistents necessiten com a mitjà de transport en el seu dia a dia".



La Festa ha estat amenitzada amb la presència de gegants, castells, nanos i una txaranga.