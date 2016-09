Ensurt a la Plaça de les Cols

Una canonada d'aigua que penjava de la façana d'un edifici s'ha desprès

Redacció

Actualitzada 17/09/2016 a les 14:53

Els veïns de la Plaça de les Cols de Tarragona s'han endut un ensurt, aquest dissabte al matí, en veure com una canonada d'aigua, que penjava de la façana d'un edifici de cinc plantes, s'ha desprès des de 12 metres d'alçada, tal com han assegurat des del Departament de Bombers.



Els fets han tingut lloc, al voltant de les 11:29h, i fins a la zona s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers que han tornat a acollar l'esmentada canonada. No s'han hagut de lamentar danys personals.