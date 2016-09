Tarracvs, nou element del Seguici Popular de Santa Tecla?

Petició a Change.org per incorporar la mascota del Jocs a la Festa i recordar 'el malbaratament' que representen

Tarracvs, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017 s'ha convertit en un nou símbol per la ciutat i en virtut d'això està aconseguint un bon grapat de seguidors. En alguns casos, però, aquesta popularitat deriva de la ironia i el sarcasme. També la seva utilitat pot associar-se a la vida política municipal. Així que entre la ironia i la política, ha aparegut al portal Change.org una petició, suposadament feta per la CUP de Tarragona, en la qual es reclama, a l'alcalde de la ciutat i altres 8 responsables municipals que «mentre hi hagi deute públic associat als Jocs Mediterranis Tarragona 2017, Tarracus aparegui com un element més del Seguici Popular tarragoní per recordar a la població de la ciutat un esdeveniment que pagaran durant un mínim de 40 anys.» De moment la petició tot just té 65 adhesions. En el cas que el tema s'animi i apareguin, potser, milers de signatures, la Comissió Assessora, que tot just ara compleix 25 anys, tornarà a tenir feina.