Simulacre de protecció de les instal·lacions al Port de Tarragona

El va realitzar TEPSA en coordinació amb l’Autoritat Portuària

Actualitzada 16/09/2016 a les 12:39

TEPSA va realitzar aquest dijous 15 de setembre, en coordinació amb l’Autoritat Portuària, un simulacre de protecció de les instal·lacions portuàries en els equipaments que té la companyia al Moll de la Química del Port de Tarragona. L’objectiu d’aquest simulacre era comprovar l’operativa i el funcionament de les accions de protecció que TEPSA estableix en el seu Pla de Protecció de Instalació Portuària (ISPS) i la seva coordinació amb les mesures de seguretat i emergencia del Port de Tarragona. Com a mesura preventiva es van cancel·lar totes les operacions i es va evacuar a tot el personal de la terminal.



Per altra banda, el Port de Tarragona va posar en marxa el Pla de Protecció del Port (PPP) en les instal·lacions afectades i en el sector del port corresponent tot activant els serveis d’emergència.



En aquest simulacre hi ha participat membres del cos de la Policia Portuària, Guardia Civil, Unitat de bombers del Parc Químic, Capitania de la Marina, equip sanitari d’Activa Mutua i equips d’invervenció i primers auxilis de TEPSA.