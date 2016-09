Nou retard pel Mercat Central: l'empresa constructora no paga als treballadors

Algunes de les empreses subcontractades per la constructora adjudicatària han decidit retirar-se de les obres

Carla Pomerol

Actualitzada 15/09/2016 a les 22:17

L’empresa adjudicatària de les obres del Mercat Central de Tarragona, la constructora Isolux Córsan, tindria problemes econòmics i no pagaria a les empreses subcontractades que s’encarreguen de les instal·lacions com l’ascensor, les escales mecàniques o l’aire condicionat, la qual cosa fa que les obres del Mercat s’estiguin endarrerint i alentint. Des de fa més de sis mesos, només hi ha dus o tres persones treballant diàriament a les obres del Mercat Central. Les màquines estan parades i només se senten sorolls en moments puntuals.



L’empresa Isolux Córsan, que va ser escollida a través d’un concurs públic per portar a terme les obres del Mercat Central, tindria deutes importants amb les empreses subcontractades. Aquestes empreses no cobren des de fa mesos, la qual cosa ha comportat que algunes hagin decidit no seguir treballant en les obres del Mercat. Segons sembla, l’Ajuntament no tindria res a veure amb aquests problemes econòmics, ja que, tal com ha pogut saber el Diari Més, el consistori està al corrent dels pagaments i no té cap deute amb Isolux Córsan.



«Les obres van molt lentes. Com a molt, només hi ha dos treballadors a l’interior de les instal·lacions i gairebé mai hi ha soroll. En un principi semblava que faltava poc per obrir les portes del Mercat, però ara veig que encara haurem d’esperar», explica un veí de la zona. Aquesta quietud tampoc deixa indiferents als comerciants de la zona, que es troben preocupats per l’endarreriment. «L’Ajuntament es veu lligat de peus i mans i no sap com actuar davant d’una situació com aquesta», opinava un veí de la zona.



Pel que fa a la presidenta del Mercat Central, Maria Virgili, assegura que «les vegades que m’he reunit amb la presidenta d’Espimsa, –Elvira Ferrando–, m’ha dit que estan treballant amb el pàrquing i per això no es veuen tants treballadors a l’exterior. Jo confio, però, sigui com sigui, és necessari que al gener el Mercat estigui obert», explicava Maria Virgili. Per la seva banda, la regidora de Comerç i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va assegurar que «aquesta setmana han augmentat el nombre de treballadors». Ferrando va explicar que «en el cas que l’empresa tingui problemes econòmics, l’Ajuntament té mecanismes suficients per solucionar-los. Els timings són els correctes i aquest gener, el Mercat Central obrirà les seves portes».