La Víbria, nova imatge del got de 'La Tabacalera'

La cerveseria 'La Tabacalera reprodueix, per 5è any consecutiu, la imatge d'un element del Seguici Popular de la ciutat

Christel Torres

Actualitzada 16/09/2016 a les 20:48

Unes quaranta persones s'han apropat, aquest divendres al vespre, a la cerveseria 'La Tabacalera' per fer-se amb la nova entrega de gots serigrafiats que el local ofereix a la ciutadania amb la imatge d'un dels elements del Seguici Popular de la ciutat tarragonina.



Després de cinc anys de tradició, enguany ha estat el torn de la Víbria, aquesta figura mitològica del bestiari popular, que camina entre les formes de la serp i l'ocell amb trets molts femenins.



L'objectiu d'aquesta iniciativa és que la gent pugui col·leccionar aquests gots festius amb la compra d'un cubata a base de Ron Legendario Dorado. La presentació d'aquesta nova entrega no és casual, atès que falta poc perquè la població se submergeixi de ple en les Festes de Santa Tecla, on el Seguici Popular té un paper destacat.



Els grallers 'No m'atabalis' han estat els encarregats d'amenitzar aquesta consumició tant festera.