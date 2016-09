La nina Tecleta torna a l'estand de les Festes preparada per anar a l'escola

La seva creadora, la pintora Roser Marquès, ha creat la Tecleta castellera, un disseny exclusiu que s’exposa a l’aparador de Casa Padrell

Anna Ferran

Actualitzada 16/09/2016 a les 15:18

Feta de tota de roba i vestida per anar a l’escola o per a fer la primera comunió. Torna un any més, i ja en són sis, la Tecleta. Aquesta nina de drap és obra de la pintora tarragonina Roser Marquès i ja s’ha convertit en clàssic entre els diversos articles que es poden adquirir a l’estand de les Festes durant Santa Tecla. És igual si s’és petit o gran, tothom qui la veu admira el treball artesanal que hi ha al darrere de la confecció d’aquesta nina.



Marquès va començar a elaborar-les el 2010 amb la primera sèrie de 60. Els detalls i l’originalitat de la Tecleta la van convertir en un èxit i des d’aleshores s’han fet dues sèries més de 60 nines cadascuna d’elles. En la tercera sèrie, la pintora va reservar una vintena de nines per introduir un nou disseny: la Tecleta amb vestit de comunió, que ja es va presentar l’any passat i que enguany es pot seguir adquirint. Totes les nines porten brodada una T a la part del pit del vestit, la paraula Tecleta a l’esquena, així com el número de sèrie i el nom de la seva creadora. Els preus són de 75 euros la Tecleta amb el vestit ratllat rosa i blanc i de 90 euros la nina de la primera comunió.



Si bé la nina només es pot adquirir a l’estand de les Festes, són diversos els establiments que la tenen en exposició: Casa Padrell, la llibreria Adserà, la perruqueria Perfil i les dues pastisseries Sanromà. En el cas de Casa Padrell, i com ja ve sent habitual, Roser marquès ha preparat un aparador especial per mostrar la Tecleta als tarragonins. El disseny inclou un petit decorat i una Tecleta vestida fent referència a algun element de la festa.



Fa dos anys, es va convertir en geganta i enguany és castellera. Així doncs, la nina porta la camisa, la faixa i el mocador casteller i un casc d’enxaneta. De fet, la Tecleta castellera juntament amb dues Tecletes escolars fan un pilar, mentre una tercera té una gralla entre les mans. Marquès assegura que la confecció de la camisa castellera li va suposar moltes hores de feina, per poder-la recrear amb tot luxe de detall —butxaca, mànigues doblegades i el segell indispensable de la Tecleta, la T brodada—. L’artista puntualitza que la nina no pertany a cap colla de la ciutat, sinó que és de la seva pròpia colla, «la colla Tecleta». A banda, Roser Marquès també ha creat làmines amb la història de la Tecleta i el Maginet així com medallons fets de roba dels dos personatges.