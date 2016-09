La Cucafera viurà el 25è aniversari amb una festa que arribarà fins a la plaça dels Carros

L’emblemàtica bèstia del Seguici Festiu tornarà a llançar caramels, després de cinc anys sense fer-ho, en la quarta edició de la seva Baixada, el dia 20

Actualitzada 16/09/2016 a les 11:50

La Cucafera ja ho té tot a punt per sorprendre a petits i grans. El pròxim 20 de setembre, arriba la quarta edició de La Cucafera Baixa!, que coincideix amb la celebració del 25è aniversari de l’entitat. Tal com ja es va poder apreciar en el marc de les festes de Sant Magí, aquest element del Seguici Festiu arriba amb una renovació.



L’escultora tarragonina Àngels Cantos i els especialistes Antoni Mas i Juan Jesús Paredes van ser els encarregats de fer un arranjament integral de la bèstia popular. Així mateix, amb la millora de la Cucafera també s’ha aconseguit que torni a llançar caramels. El cap de comunicació de l’entitat, Adrià Recasens, explica que «el mecanisme per llançar els caramels s’ha perfeccionat i, després d’anys fora de servei, ja torna a repartir caramels. Ara bé, hem après que s’han de tirar en tandes de catorze perquè el sistema no s’espatlli».



D’altra banda, una de les principals novetats de l’entitat en relació a les festes de Santa Tecla és la CucaFesta, el final de festa de la Baixada de la Cucafera que, enguany i per primera vegada, tindrà lloc a la plaça dels Carros. Recasens detalla que «normalment acabàvem al Teatre Magatzem, però aquesta vegada, seguint la idea de fer baixar la gent fins al nostre barri, hem decidit acabar l’acte a la plaça dels Carros amb un estand de pizzes, barra de bar i molts sortejos».



«L’acte en si funciona molt bé des del primer any però és cert que a partir de la Rambla i la Mitja Lluna el nombre d’acompanyants es va reduint», afegeix Adrià Recasens. De fet, lamenta que «costa molt que la festa vagi més enllà de la Part Alta però des de fa quatre anys som pioners i partidaris d’incentivar-ho».



Des de l’entitat calculen que l’arribada a la plaça dels Carros serà al voltant de les onze de la nit del dia 20 de setembre, després d’iniciar la Baixada a dos quarts de deu des del Pla de la Seu i la plaça de les Cols. Com ja és habitual la Xaranga Tocabemolls serà l’encarregada d’amenitzar la festa. A més, es podrà gaudir de la representació de la llegenda de la Cucafera que, enguany, serà interpretada per Marcel Mislata –en el paper del valent cavaller que apresa la bèstia– i Laura del Peso –com a princesa capaç de domesticar-la–. Els dos joves van ser escollits durant el càsting que va celebrar l’entitat a les festes de Sant Magí.



Per tal de viure al 100% la CucaFesta, des de la colla animen a tots els interessats a participar-hi a dur barret, ja que, segons diuen els orígens de la Cucafera, aquesta els treia amb la seva boca.

Més enllà de l’acte programat, la celebració del 25è aniversari arribarà farcida amb algunes sorpreses. Es podrà aconseguir el trencaclosques o el conte de la Cucafera en el sorteig, per tal que petits i grans es puguin endur un record cap a casa.