Iberdrola celebra 10 anys sense accidents a la central de Tarragona Power

Actualitzada 16/09/2016 a les 19:05

Iberdrola ha celebrat aquest divendres la xifra de 10 anys sense accidents amb baixa de personal propi i un total de 670.616 hores treballades sense accidents a la central de cicle combinat de Tarragona Power.



La instal·lació de la companyia ha acollit l’acte en el que han estat presents els més de 35 empleats que treballen a la central, i al que ha assistit Óscar Fortis, director de Generació Global d’Iberdrola, i Antonio Moreno, director del Servei de Prevenció de la Companyia, que han destacat que la conscienciació de tota la plantilla ha estat la clau d’aquest èxit.



Segons els responsables de la companyai, aquesta fita s’ha aconseguit gràcies al fruit del compromís per la seguretat que té tota la plantilla i els responsables de la instal·lació, i al permanent exercici de formació i conscienciació en matèria de prevenció. Les dades acumulades per la instal·lació reflecteixen un total de 3.825 hores de formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en els últims 10 anys, més de 1.000 Informes d’Observació d’Anomalies emesos, amb una resolució del 98,94%, i 1.350 Supervisions de Feines realitzades des de l’any 2008.



La central de Tarragona Power subministra principalment vapor i energia al polígon químic de BASF Española situat en el polígon industrial sud de Tarragona. Es tracta del cicle combinat més gran amb cogeneració d’Espanya (420 megawatts de potència total instal·lada) i genera energia elèctrica i vapor juntament amb la planta de generació de vapor (SGP), composta per dos calderes auxiliars amb una capacitat de 300 t/h.



La configuració d’aquesta central està formada per una turbina de gas i una turbina de vapor al costat juntament amb una caldera de recuperació de calor (HRSG) que disposa de combustió addicional. A més la planta també disposa d’una instal·lació de generació d’aire comprimit amb una capacitat de 26.800 Nm3/h i una planta d’aigua desmineralitzada amb una capacitat de 150 m3/h.