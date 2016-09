Farts de Soroll denuncia la brutícia del primer dia de festa de Santa Tecla

Diuen que «no anem en contra de la celebració», però sí de «saturació brutal dels actes» a la Part Alta

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:28

Tot i que el programa oficial d’actes de les festes de Santa Tecla començava ahir, aquest dimecres a la nit ja es van celebrar diverses activitats prèvies, entre elles, la Cercabirra. Diversos veïns i membres de la nova plataforma Farts de Soroll van inundar les xarxes socials amb imatges que mostraven «el resultat de la festa». Així, ahir es podia veure fotografies d’acumulació de deixalles –sobretot llaunes de cervesa i ampolles de vidre de begudes alcohòliques– en papereres i carrers com el de Merceria, la plaça de les Cols o la plaça del Fòrum.



Des de la plataforma Farts de Soroll van manifestar que «no es tracta d’anar en contra de la festa o d’un acte festiu, sinó que volem denunciar la brutal saturació dels actes a la Part Alta i de les conseqüències que això representa per als veïns». Així, lamentaven que «la reflexió que hi ha de fons no només d’hauria d’aplicar en aquest cas, sinó que com a societat hauríem d’analitzar el nostre comportament quan sortim de festa. La majoria orina i malmet els béns públics». Més enllà d’això, destacaven que «a la Part Alta no s’hi pot viure perquè aquesta situació de crits, soroll i brutícia nocturna es repeteix durant l’any. La gent surt de festa i no té cap respecte per la zona. Ningú ens dóna una solució al respecte».



En aquest sentit, la plataforma està treballant per dur a terme diverses activitats reivindicatives i van assegurar que continuaran mostrant «l’altra cara de la ciutat» a través de les xarxes socials durant la Festa Major.