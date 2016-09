«Ens hem esforçat per optimitzar recursos i aconseguir l'excel·lència de la festa»

La tornada de la Plaça Friki és la novetat que destaca Floria enmig del més de mig miler d’actes programats en els deu dies de festa

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 11:10

—Com es presenten les festes?

—Es presenten molt bé. Som tots uns fans de la festa major i per aquest motiu la voluntat i la intenció és que tot vaig de meravella. La realitat és que són deu dies amb més de 500 actes, una programació feta amb molt de ‘carinyu’ i amb molta feina al darrera i en cadascun dels actes que vivim i viurem aquests dies.



—Quines són les novetats d’enguany?

—Una de les novetats més destacades és el retorn de la Plaça Friki, un espai que agrada molt a un públic familiar i que enguany es recupera amb tres dies d’humor, acrobàcies i màgia a la plaça de l’Antic Escorxador i amb artistes vinguts de fora.



—Del conjunt d’actes organitzats, quins destacaria?

—És gairebé impossible destacar-ne un, personalment m’agraden els actes multitudinaris però alhora solemnes com és la Processó que acaba amb l’Entrada del Braç i on tothom hi és present i participa d’alguna manera. Però també m’agraden els esdeveniments creats en paral·lel, gairebé de forma alternativa, que s’han anat consolidant amb els anys i estan completament integrats al programa com són la Festa per a tothom la Marató de sang o Santa Tecla a les escoles...i als hospitals!



—Què suposa la celebració d’aniversaris destacats, com els del retaule o de la cucafera, dins de la festa?

—Suposa evidenciar que la festa ja té una edat, i això fa respecte, com tots quan fem anys! I és important celebrar-ho perquè vol dir que no ho hem deixat de banda, al contrari, que entre tots ho perpetuem, ho fem més gran, ajudem a renovar-se i millorar, etcètera. Enguany celebrem els 25 anys del Retaule i de la Cucafera, com a més destacat, és cert, i viurem moments molt especials per a les celebracions.



—L’elecció dels pregoners va sorprendre en fer-se pública. Per què s’ha apostat per aquests tres joves tarragonins, premiats amb les Beques Europa?

—L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, és qui decideix a qui li correspon ser el pregoner, any rere any. Enguany ell ha decidit centralitzar-ho en la gent jove per tal de posar de relleu la tasca que s’està fent en l’àmbit educatiu i la importància que té per al futur de la ciutat i del país.



—Quin pes han tingut les entitats a l’hora de fer el programa? Com es gestionen totes les propostes i idees que arriben des de tants i tan diversos col·lectius?

—Les propostes de les entitats ja fa temps que es consideren un acte més de la festa, sense treure la importància que té la part tradicional, és evident; però les pròpies entitats de bestiari o dels balls, qualsevol d’elles, també amplia la seva activitat i proposa noves idees prou engrescadores com són, per exemple Balla els Balls o Sigues Nano per un dia.



—Un dels elements indispensables en qualsevol programa són els concerts. Què ens espera en el vessant musical?

—A la Plaça de la Font ens esperen els Lax’n’busto, El Son de la Chama i diverses nits d’orquestra, però també podem gaudir de la música al Teatre Auditori del Camp de Mart, amb Love of Lesbian i Manel. Més enllà dels espais més tradicionals, també tindrem grans nits de música a l’Espai Barraques per als més joves amb concerts de Roba estesa, dels Pirats Sound Sistem o dels Extracto de Lúpulo entre d’ altres; i l’espai alternatiu de la Terrasseta, al Parc Saavedra amb l’actuació de Cultrum i Maroontown; i molt més.



—Quin impacte genera en el turisme a la ciutat Santa Tecla?

—El setembre encara és una bona època per fer turisme a la ciutat, fa bona temperatura i molta gent del país acostuma a fer la darrera sortida de l’estiu. Des de les oficines de Turisme tenen comptabilitzat el setembre com el segon mes de l’any amb més afluència de gent, amb això vull dir que tot i que no tenim comptabilitzat el turista que ve específicament per gaudir de la festa, sí que n’hi ha molts que la viuen ja que és ben bé temporada alta.



—S’ha modificat el pressupost dedicat a finançar les festes o s’ha mantingut?

—En els darrers sis anys el pressupost s’ha mantingut en 400.000€, sent la meitat del que havia pogut pressupostar l’Ajuntament en anys anteriors. Per tant, això vol dir que hem fet un esforç molt gran per optimitzar els recursos, per aconseguir l’excel·lència de la nostra festa i alhora gastant molt menys! Això sí que és un bon repte!



—Com viurà la Festa?

— Jo la visc i la viuré aquest 2016, al 100%! Com vinc fent els darrers anys. Em posaré la samarreta i em rellegiré el programa cada dia per poder assistir al nombre d’actes possibles! La visc amb intensitat i sovint faig una cosa que recomano a tothom: l’explico a la gent que ens visita aquests dies, amics i familiars que són de fora de Tarragona i que ens escolten atentament com expliquem amb passió i emoció la nostra festa.



—Què els desitja als tarragonins?

—Els desitjo una festa major plena de llum, seguint la campanya 3.0 #quelateclatacompanyi, carregada de civisme i de bon rotllo, una festa que tothom se senti seva i que no caigui en el costat fosc. I cada dia escoltarem atentament els consells del Mestre Cucafera que ens guiaran cap al bon camí, això segur!