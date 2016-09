El Síndic defensa el dret a descans dels veïns de la Part Alta

Recomana a l'Ajuntament que informi de les actuacions concretes als veïns i analitzi el seu impacte acústic

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 14:44

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha emès una resolució en què defensa el dret a descans dels veïns de la Part Alta de Tarragona, que pateixen molèsties acústiques ocasionades per activitats nocturnes de caràcter festiu durant les festes majors de Santa Tecla i de Sant Magí. Aquesta resolució s’emet en resposta a l’exposició de la problemàtica que els afectats van fer al Síndic mitjançant la queixa d’una veïna afectada, membre de l’associació Farts de Soroll, la qual va ajuntar 230 signatures de suport. El problema que van exposar és que durant les festes majors la majoria d’actes es concentren en carrers habitats de la Part Alta, a l’aire lliure i amb elevat volum de soroll, sobretot durant les nits.



Seguint el mateix criteri exposat a l'Informe sobre oci nocturn i convivència ciutadana, presentat el juny de 2016 davant del Parlament de Catalunya, el Síndic considera que és legítim tan voler gaudir de les festes majors com voler descansar al domicili sense interferències, drets que ha d’intentar compatibilitzar l’Ajuntament. En aquest sentit, Rafael Ribó ha recomanat al consistori tarragoní que analitzi l’impacte acústic de les activitats extraordinàries que autoritzi a la zona i que informi de les actuacions concretes que es duguin a terme per minimitzar les molèsties als veïns.



L’Ajuntament prèviament ja havia explicat al Síndic que estava treballant en possibles mesures com la limitació horària de les activitats i la supervisió de la Guardia Urbana per tal que es complissin els horaris. També va explicar que estava estudiant la possibilitat de redistribuir les activitats a altres zones de la ciutat de forma progressiva. En aquest sentit, es plantejava reunir-se amb els organitzadors dels actes peracordar el volum dels altaveus i la ubicació.



Per altra banda, l'Informe també destaca que el dret al medi ambient adequat implica el dret a viure sense sorolls. Per complir-lo, considera que l’Administració ha d'adoptar un paper més actiu i contundent. Cal que dugui a terme una inspecció continuada i eficaç per detectar els focus problemàtics amb agilitat i perquè les molèsties no esdevinguin cròniques. També recomana que s’adoptin mesures que no impliquin únicament sancionar.