El nou radar de tram controlarà des de les Gavarres fins el Camp del Nàstic

La manca d'informació oficial impedia concretar la zona, que ara ha quedat delimitada amb la instal·lació deles estructures

Així funcionen els radars de tram

COM FUNCIONEN

El radar per tram de l’A-7 a Tarragona abastarà des de poc abans de l'accés a les Gavarres fins a la zona del Camp del Nàstic. La manca d'informacio oficial per part del Servei Català de Trànsit va obligar aquest dijous a especular sobre la llargada del tram. La col·locació d'aparells a les columnes del pont sobre l'A-7 a l'altura de la sortida de la Canonja podien fer preveure que formaria part del tram, però aquest matinada s'ha concretat la instal·lació de l'altra 'porta' del radar, a la zona del Camp del Nàstic. El dispositiu s'ha començat a instal·lar aquest dijous passat, tot i que el Servei Català de Trànsit no ha volgut confirmar la data exacta de la seva entrada en funcionament.En total es distribuiran 10 nous dispositius amb aquesta nova tecnologia en cinc punts diferents de les carreteres catalanes. Els punts estratègics on s'instal·laran els nous radars es localitzen en l'A7, la C-16, l'N-II i la C-66. El seu objectiu és calcular la velocitat mitjana dels cotxes en un tram concret de carretera i evitar, així, les frenades de sobte quan es detecta l'aparell per tal d’estalviar-se la corresponent multa de trànsit per excés de velocitat.El radar disposa d’un lector de matrícules i d’un mecanisme que calcula quant triga el cotxe a recórrer el tram que controla. L'aparell calcula la velocitat mitjana amb què ha circulat el vehicle i si supera el límit de la via, gestiona la multa.Els radars de tram són capaços de reconèixer els caràcters de la matrícula d'un vehicle en dos punts diferents d'un mateix tram de carretera, registrar amb precisió l'hora de pas i obtenir la velocitat mitjana. Tenint en compte la longitud del tram i el temps fet servir pel vehicle en recórrer-lo, el sistema calcula la velocitat mitjana i, si aquesta és superior al límit establert en aquest recorregut, s'envia a través de fibra òptica al centre de gestió corresponent.Els controladors de velocitat de tram disposen d'una càmera per a cada carril. Estan instal·lades als pòrtics (també en columnes), tant a l'inici com al final del tram escollit, que tindrà una longitud de 3 a 5 quilòmetres. Totes les càmeres estan interconnectades, així que no servirà de res canviar de carril. Així i tot, tots els radars estaran senyalitzats.Es connecten a un servidor que emmagatzema totes les imatges del vehicle i dades com la matrícula, l'hora, el minut, el segon i, fins i tot, la mil·lèsima de segon. Ambdós rellotges estan sincronitzats via satèl·lit.Els radars de tram funcionen de dia i de nit, disposen d'il·luminació per làser-led (invisible a l'ull humà), no poden ser neutralitzats pels sistemes anti-radar i compten amb mecanismes de vigilància antivandalisme.