El Departament de Cultura crea el Consell assessor territorial de Tarragona

Actualitzada 16/09/2016 a les 17:56

El Departament de Cultura ha acordat, aquest divendres, crear el Consell assessor territorial de Cultura de Tarragona, un fòrum de trobada i debat amb el conseller de Cultura sobre l’estat del sector en aquest territori.



Es tracta del tercer Consell assessor territorial que posa en marxa el Departament de Cultura, després dels de Lleida i l'Alt Pirineu i de la Catalunya Central. Amb aquests Consells, el Departament, que preveu crear-ne a cadascun dels territoris del país, vol conèixer les necessitats i fortaleses en tots els àmbits de creació i acostar al màxim l’acció del Govern arreu del territori.



L’objectiu és establir un espai de trobada per tal que el conseller pugui conèixer de primera mà les opinions de professionals vinculats amb les diverses disciplines culturals i artístiques del territori. Els Consells estan formats per un màxim de 15 persones, designades pel conseller de Cultura per a un període d’un any, que hi participen de forma voluntària.



Els Consells es convoquen un màxim de dues vegades l’any i, a banda dels seus membres, hi poden participar puntualment altres persones que el conseller consideri convenients pels seus coneixements.



Avui s’han nomenat els membres del Consell assessor territorial de Cultura de Tarragona, que són:



- Teresa Aguadé: ballarina, directora de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura de Reus, i presidenta de l’Associació de Professors de Dansa de les Comarques Meridionals.



- Pilar Alió: Presidenta de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense.



-Gemma Barceló: Directora del Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat.



-Rosa M. Codines: Presidenta d’Òmnium Cultural del Tarragonès.



-Xavier Fiella: President del Centre de Lectura de Reus, fundador del Col·lectiu de Teatre la Vitxeta i exregidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus.



-Montsant Fonts: Presidenta de l’Associació Cultural Carrutxa i llibretera de la llibreria Gaudí de Reus.



-Joan López: Periodista, president de l’Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.



- Josep Martínez: President de la Unió d’Anelles la Flama.



-Jordi López: Músic, president de l’Associació de Músics del Baix Penedès.



- Andreu Muñoz: arqueòleg, president de l’Associació Sant Fructuós i director del Museu Bíblic Tarraconense.



- Joan Negrié: Actor i director de la Sala Trono de Tarragona.



- Josep Rafecas: President de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.