Barraques porten els directes de Roba Estesa i Extracto de Lúpulo

Pirat’s Sound Sistema i Komando Sound completen el cartell d’enguany

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:45

Les Barraques tornen un any més per presentar les propostes musicals més alternatives de la festa teclera. Com sempre, els concerts organitzats ompliran de ritmes d’allò més variats el passeig de les Palmeres, entre els dimecres 21 i el divendres 23. Els caps de cartell d’aquesta onzena edició són Roba Estesa, Extracto de Lúpulo, Pirat’s Sound Sistema i Komando Sound. Les tarragonines Roba Estesa portaran el seu folk calentó la nit del 22 al 23, amb l’objectiu de fer de l’espai Barraques una festa en majúscules. El relleu vindrà de la mà dels Pirat’s Sound Sistema, que portaran el seu directe explosiu a Tarragona, després d’haver passat per festivals internacionals com el PopKomm de Berlín. El trio de Sants torna a la càrrega amb noves dosis de reggae, dancehall i rap clar, autogestionat i en català.



Extracto de Lúpulo oferirà el seu directe el divendres 23 en l’última jornada de Barraques. La banda és el projecte d’un grup d’amics que el 2003 van decidir ajuntar-se amb la intenció d’interpretar la realitat que ens envolta, a la seva bola i sense pèls a la llengua. Enguany el grup venen a Barraques per presentar-nos el seu esperat nou disc.



El tancament d’aquesta edició va a càrrec dels Komando Sound. Les seves seleccions fan un recorregut per tots els estils, roots, dancehall, digital i rub-a-dub, de totes les èpoques. Komando Sound forma part de l’associació cultural tarragonina Growing Culture, que s’encarrega de difondre la cultura d’arrel jamaicana a la ciutat. A banda, el dimecres 21, en el marc de la inauguració, hi haurà animació musical des de les 7 de la tarda.