La CUP proposa que les entitats ocupin el balcó de l'Ajuntament per Santa Tecla

Pensen que els càrrecs polítics haurien de cedir els seu lloc al poble

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 13:47

La CUP a Tarragona ha proposat en un comunicat que siguin les entitats populars que participen en el seguici festiu les que ocupin els balcons de l’Ajuntament en les festes de Santa Tecla, en comptes de l’alcalde, els consellers i els seus coneguts. El grup polític municipal proposa que s’articuli una fórmula “democràtica, clara i tarragonina”, per porti als organitzadors de la festa a ocupar els balcons de l’edifici consistorial, per exemple, en funció de l’aniversari que celebrin en l’any corresponent.



D’aquesta manera, la CUP assegura que «defensa la igualtat». Tot i que sap que aquesta proposta no es podrà fer realitat enguany, creu que aquest és un bon moment per debatre-la. Per altra banda, i com cada any, la CUP no participarà en cap acte de Santa Tecla religiós ni cap acte en que la representació política sigui una mostra d’autoritat respecte la ciutadania.