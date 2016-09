L'esmorzar d'Espineta amb Cargolins, aquest dissabte al Cortijo

El bar del carrer Rebolledo torna a convocar una nova Santa Tecla a aquells que vulguin tastar el plat tradicional tarragoní

Ingredients

Preparació

Com ja és tradicional quan arriben les Festes de Santa Tecla, novament el Bar El Cortijo organitza l'esmorzar popular amb el plat tradicional tarragoní, l'Espineta amb Cargolins.La cita serà aquest dissabte, a partir de les 08.30 del matí. Al carrer Rebolledo, número 27, novament els responsables del Rebolledo faran la preparació a l'aire lliure del plat, que se servirà a les taules ubicades a la mateixa zona de carrer.Per aquells que s'atreveixin amb la cuina i vulguin preparar-se el plat de Santa Tecla, aquesta és la recepta, extreta de la TarracoWiki:500 g d'espineta (carn de l'espina de la tonyina salada)1 kg de cargolins1 ceba3 tomàquets madurs2 patatessal i oli d'olivaPer a la picada:un grapat d'ametlles torradessafrà, julivert3 grans d'all1 gotet de vi ranci2 llesques de pa fregitDessalar l'espineta amb aigua durant 24 hores.Netejar els cargolins, bullir-los i reservar-los.Embolicar el safrà en un paper d'alumini, passar-lo un parell de cops per una flama per torrar-lo una mica.Preparar la picada amb el safrà, les ametlles, els alls, el julivert, el pa fregit i el vi ranci.En una cassola amb una mica d'oli, sofregir la ceba picada. Afegir el tomàquet triturat i, un cop cuit el sofregit, posar les patates tallades a daus.Donar unes voltes, tirar l'aigua i, quan arrenqui el bull, afegir l'espineta, els cargolins i la picada. Remenar bé, rectificar de sal i, passats 3 o 4 minuts, ja es pot servir.