I el 'Visca Santa Tecla!' engega la festa

L’alcalde i els Perpetuadors de la Festa donen el tret de sortida ‘oficial’ a les festes grans de Tarragona

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:12

Tots els Teclers d’Honor d’aquest any

Com és tradicional, la Crida de la Festa va servir aquest dijous per a donar el tret de sortida ‘oficial’ de les Festes de Santa Tecla 2016. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, des del balcó del Palau Municipal va cridar el ‘Visca Santa Tecla! i Visca Tarragona!’ que cada any serveix com a encesa, simbòlica i real, de la celebració. L’estrèpit de la tronada a la plaça de la Font anuncia, ben fort, que la ciutat ja està de festa.Prèviament, l’acte de la Crida, celebrat a la Sala d’Actes de l’edifici consistorial, s’obria amb els Ministrers del Consell Municipal i el lliurament dels quadres als Teclers d’Honor.Begoña Floria, la consellera de Festes de l’Ajuntament de Tarragona va ser l’encarregada d’oficiar de mestre de cerimònia; i aquesta va continuar amb el lliurament de la distinció als Perpetuadors de les Festes. Aquest any aquest homenatge s’ha dedicat a la Comissió Assessora del Seguici Popular, creada fa 25 anys i que va servir per a ‘posar ordre’ i criteri a la recuperació de les tradicions populars a les festes tarragonines. Això quedava blasmat amb el Protocol del Seguici Popular de la Ciutat de Tarragona.En representació d’aquella primigènia Comissió Assessora, la distinció la van rebre Francesc Barriach Molas, Josep Maria Sabaté Bosch i Salvador Fà Vallverdú. Els tres han format part de la Comissió de manera ininterrompuda des del 1991.Sabaté va ser l’encarregat d’exercir de portaveu dels Perpetuadors. Va recordar que feia 25 anys que «al Saló de Sessions es va aprobar el que ha fet possible tot això», referint-se a la celebració de la festa. Sabaté va voler recordar els regidors municipals que van participar a l’inici de l’Assessora «especialment al Josep Maria Musté i vull recordar al Jaume Guasch, que va estar amb nosaltres fins fa cinc anys». I malgrat que el podien acusar de ‘pilota’ segons afirmava el mateix Sabaté, «vull recordar a un jovenet que aleshores, fa 25 anys, ja era a l’ajuntament, i que es diu Pep Fèlix Ballesteros».Després del lliurament de les distincions, l’Esbart de Santa Tecla va presentar per primer cop un ball d’homenatge, creat el 2009, com a simbol de reverència cap a la festa i els homenatjats. Es tracta d’un ball que es fa amb els peus descalços, com a senyal de la vinculació amb la Terra. La Roser Olivé a la gralla va acompañar els dansaires en aquesta peça pensada per imitar al tradicional Aurresku basc.a títol pòstum, un dels recuperadors, també portador i cap de colla del Lleóbastoneres del Ball de Bastons de Tarragona, 25 anys a la festa amb el Ball d’en Serrallonga, membres del Ball de Dames i Vells des de fa 25 anyscastellers dels Xiquets del Serrallo des del 1991, portador dels Nanos Vells de la ciutatmembres destacades de la Colla de Diables Voramar – Víbria de Tarragonaportadors dels Gegants Vells i del Cós del Bou durant més de 25 anys, membre del Ball de Gitanes i monitora del ball petit, que ha participat al Ball de Gitanes, al Ball de Serrallonga i al Ball de Pastorets, i que els darrers anys acompanya el Ball de Cossis com a músictots ells amb 25 anys de trajectòria castellera als Xiquets de Tarragona, 25 anys de dedicació als Castellers de Sant Pere i Sant Pau, ballador del Patatuf, dels Cercolets i també bastoner de l’Esbart Santa Tecla, incomptables anys a l’equip tècnic, vestuari i majordomia de l’Esbart Santa Tecla, però particularment per la seva trajectòria de 25 anys com a responsable de vestuari del Retaule de Santa Teclacastelleres de la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb 25 anys d’activa trajectòria., gran mestre pirotècnic, a títol pòstum.