Els Nanos reparteixen somriures als infants del Joan XXIII

Hi han fet una visita per acostar les festes de de Santa Tecla

Elisabet Soler

Actualitzada 16/09/2016 a les 07:53

Somriures i felicitat. Això és el que han portat els Nanos Nous del Nàstic del seguici popular de Tarragona en la seva visita a Urgències i Pediatria de l’Hospital Joan XXIII. Els petits han rigut, han saludat i fins i tot han tocat encuriosits al Mingo i la Rosona, que han acostat les festes de Santa Tecla a aquells infants que enguany els tocarà viure-les d’una manera diferent.



La visita ha començat a la sala d’Urgències, on els Nanos s’han trobat amb l’Alex i la Megan, dos germans alemanys que han rebut sorpresos però molt il·lusionats la seva visita. Els petits han aprofitat aquesta ocasió per conèixer aquests elements del Seguici de Tarragona tot saludant-los mentre esbossaven un gran somriure. A més, també han aprofitat per fer-se algunes fotografies per al record.



La següent parada ha estat la planta de Pediatria, on els Nanos han visitat una per una totes les habitacions dels infants, des del més petit fins al més gran. I sense arrencar cap plor ni als més menuts. L’Agustín Jiménez, de només tres mesos, fins i tot s’ha deixat agafar en braços per la Rosona i el Mingo. “Mai els havia tingut a prop i ens fa molta il·lusió que hagin vingut, el nen ha reaccionat molt bé pel petit que és!”, ha afirmat el seu pare.



La Hannah Muñoz també ha tingut l’oportunitat de parlar i saludar els Nanos. Ella té 7 anys i s’ha posat molt contenta, ja que d’aquesta manera ha pogut viure de molt a prop un trosset de Santa Tecla. A més ha acceptat amb un gran somriure el retallable que li han regalat, el qual assegura que muntarà ben aviat.



També han fet una bona rebuda als Nanos del Nàstic el Pau i la Laia Llaó, dos bessons de set mesos que han mirat, el Pau en un primer moment espantat i la Laia encuriosida, amb molta atenció al Mingo i la Rosona. El pare dels nens s’ha mostrat molt content amb aquesta iniciativa. “Avui només hem vingut a fer una analítica a la Laia, però la vam tenir dos mesos ingressada i sabem el que es passa –ha afirmat Llaó-. Està molt bé que els Nanos vinguin a fer una mica d’entreteniment i distracció, sobretot per aquells nens que són més grans”.



En acabar la visita tant els nens com el personal sanitari han dit adéu als Nanos del Nàstic, que han marxat plens de la il·lusió i la felicitat que els han transmès els infants. De ben segur que tant per el Mingo i la Rosona com per als petits aquesta ha estat una visita molt especial.