El gelat Ametlla blanca crua omple la plaça Verdaguer

Els 50 cèntims que costava, destinats a Pàdel amb tu

Redacció

Actualitzada 15/09/2016 a les 21:37

Raffa Gelati va tornar a sorprendre als tarragonins, ahir a la tarda, amb el seu gelat de les Festes. En aquesta ocasió, la recaptació anirà destinada a l’entitat Pàdel amb tu. El propietari i creador del gelat, Raffa Oliver, va explicar que «hem demanat cinquanta cèntims per destinar-los a una ONG que es dedica a fer activitats amb infants i joves amb paràlisi física i psíquica».



El gelat –que no porta llet– s’anomena Ametlla blanca crua amb crocant. Oliver detallava que «vaig pensar en l’ametlla perquè és un producte de proximitat. A més, d’una banda el seu sabor subtil em recorda el caràcter i la feina dels voluntaris de l’entitat i, per altra banda, el gust amarg de l’ametlla em serveix per justificar que em sap molt de greu que al món hi hagi gent que pateixi aquestes discapacitats».Centenars de persones van fer cua per degustar-lo.