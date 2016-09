Consulta tots els actes de Santa Tecla

Els actes festius tindran lloc del 16 al 24 de setembre

Actualitzada 15/09/2016 a les 14:06

Els dies més assenyalats de l’any per a tots els tarragonins ja són aquí. Després d’un any d’espera, tornen les festes de Santa Tecla. Els actes previs han anat omplint de l’esperit tecler l’ambient de la ciutat fins aquest dijous 15 de setembre. Amb la crida comença una gran festa que durarà deu dies i que es materialitzarà amb més de mig miler d’actes pensats perquè tothom, des del més gran fins al més xic, es deixi endur per les ganes de viure al màxim al Festa Major. L’objectiu de tot plegat no és cap altre que omplir de gresca i de diversió cada racó de la ciutat.Podeu consultar la programació completa de Santa Tecla en aquest enllaç