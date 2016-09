'El Petonet' es presenta en societat

El nou licor vinculat a les Festes de Santa Tecla es pot degustar sol o combinat amb cafè

Aquest dimecres a la tarda s'ha presentat oficialment i de manera popular la nova beguda vinculada a Santa Tecla, 'El Petonet'. La presentació s'ha realitzat a La caseta de les tres bessones, a la plaça del Fòrum, des d'on ha sorgit la iniciativa de crear aquesta nova aposta d'element gastronòmic. Tothom que ha volgut ha pogut fer-ne un bon tast al preu d'un euro cadascun. La festa de presentació i degustació, va estar acompanyada per una xaranga que en tot moment va animar l'acte.



'El Petonet' és un licor d'arròs, ideal per a combinar-lo amb cafè, però que també es pot prendre com a beguda en solitari per la seva dolçor i suavitat. La beguda també és apte per a intolerants a la lactosa i per a celíacs.



L'ampolla llueix la marca creada de manera expressa per l'artista tarragoní, Josep Maria Rosselló.