Molts tarragonins tornaran a donar sang per Santa Tecla

La 12a edició de la Marató de Donació de Sang tindrà lloc el proper 17 de setembre

Actualitzada 14/09/2016 a les 15:01

El Teatre Tarragona acollirà el proper 17 de setembre de 9 del matí a 9 del vespre la 12ª edició de la Marató de Donació de Sang. Un any més la jornada de donació s’emmarca en les festes de Santa Tecla tot fent una crida a la ciutadania per aconseguir els prop de 1.000 donants, que fan de Tarragona la ciutat capdavantera a Europa en aconseguir el nombre més gran de donacions en un sol lloc i dia. La Marató comptarà amb un equip de 50 professionals que atendrán als donants i 45 espais habilitats per fer donacions de manera simultània.La directora territorial de Tarragona i Terres de l’Ebre del Banc de Sang, Virginia Cano, que ha fet una crida a la participación, ha explicat que “la Marató i la implicació dels tarragonins i tarragonines permetrà augmentar l’estoc del Banc de Sang que durant l’estiu es redueix un 30%”. Aquells que vulguin contribuir a la causa poden fer reserva prèvia d’hora a la www.donarsang.gencat.cat . Les incripcions estan obertes des del 4 de setembre i ja hi ha 300 reserves per dissabte.Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha destacat la importancia d’aquest esdeveniment que cada any demostra la solidaritat tarragonina, a més d’agrair totes les entitats que hi col·laboren. La campanya està organitzada pel Banc de Sang i Teixits i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès.