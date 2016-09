Els més petits reivindiquen la Begudeta amb el Drac Petit de Sant Roc

Desenes de persones fan cua per degustar la barreja de granissat de maduixa i llimona que es porta en un barrilet dissenyat per Marta Contreras

La barreja de sucs de llimona i maduixa i un toc dels caramels «anissos» són els ingredients clau que defineixen la Begudeta, l’alternativa a tots els refrescos i barreges de les festes de Santa Tecla que porten alcohol i que està pensada per a tots els públics. Per quart any consecutiu, les entitats Puzle, Rusc Produccions, Raffa Gelatti i Tecletes s’han unit per portar una beguda saludable apropiada per als més petits de casa, però també per a embarassades i per tot aquell que vulgui gaudir d’un beuratge ben refrescant.



Aquest dimecres a la tarda, desenes de persones van concentrar-se a la plaça Verdaguer per poder degustar-la i celebrar una festa dedicada al Drac Petit de Sant Roc, el protagonista del barrilet d’enguany. L’encarregada de dissenyar-lo ha estat la tarragonina Marta Contreras.



Una de les membres de Puzle, Carme Rodríguez, detallava que «reivindiquem les begudes sense alcohol i també ens serveix per tornar una mica a la infantesa, amb el gust dolç del granissat». El preu del barrilet buit és de 3,5 euros, mentre que ple costa 5 euros i es podrà reomplir per 2 euros a les geladeries Raffa Gelatti.