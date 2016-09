Seguici Popular tarragoní amb aire còmic

L'exposició 'Santa Tinta, el Seguici d'aquell home' ofereix una singular i original visió dels elements festius de la ciutat

Christel Torres

Actualitzada 12/09/2016 a les 10:36

L'exposició 'Santa Tinta, el Seguici d'aquell home' de l'il·lustrador tarragoní Josep Blanch, que s'ha inaugurat, aquest diumenge, al vestíbul del Teatre Tarragona, pretén retre un petit homenatge a les festes de Santa Tecla de la ciutat.



Les il·lustracions exposades mostren 33 personatges que conformen el Seguici Popular de Santa Tecla amb un aire més còmic i divertit del que ja per sí mateixos desprenen els personatges. Aquesta finalitat s'ha aconseguit mitjançant la introducció de gestos i expressions, així com a través d'elements i característiques pròpies d'aquests o de la festa. La mostra romandrà oberta al públic fins a la cloenda de les Festes.



Paral·lelament, en el mateix vestíbul del Teatre ha tingut lloc l'obertura de l'estand de Festes, on la gent pot apropar-se a comprar merxandatge de les festes de Santa Tecla. El producte més buscat tant per petits com grans es la samarreta amb el Nano Capità com a protagonista.