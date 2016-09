'Amparito' també és nom de cava

La primera ampolla de cava teclera s'ha presentat, aquest divendres, a la Casa de la Festa

Christel Torres

Actualitzada 09/09/2016 a les 19:58

La primera ampolla de cava teclera ja té nom i cognoms: 'Amparito'. La nova beguda de Santa Tecla, que s'ha donat a conèixer a la societat tarragonina, aquest divendres a la Casa de la Festa, compta amb un alt contingut solidari i creatiu. Els responsables del seu disseny, membres amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Topromi, han volgut convertir aquest mític pasodoble- himne i clam popular de la ciutat tarragonina- en una beguda festera.



Gerard Joan, responsable del projecte gràfic dut a terme per persones discapacitades, ha manifestat que «la idea neix fruit d'un procés creatiu en què els participants ens han sorprès amb les seves composicions artístiques». Així mateix, «la inquietud de crear un nou taller de creativitat en el centre per tal d'oferir un nou espai que permetés potenciar l'autonomia i la imaginació d'aquestes persones, així com millorar la seva qualitat de vida; ha derivat en la visualització de la seva feina». I que, avui, fan possible fer l'ullet a un element festiu i popular en forma de cava.



Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha donat les gràcies a la Fundació Topromi per «contribuir a fer gran la Festa» i ha elogiat la seva aportació. «Una festa es fa gran quan es genera una marca i un merxandatge. L' 'Amparito' és un fenomen social, humà i històric», ha postil·lat el batlle.



Alhora, Ballesteros ha destacat que amb aquesta iniciativa «Santa Tecla convida a participar de la celebració i desperta la creativitat». I ha assegurat que Topromi «ens ha tocat al cor, triant com a element gràfic l''Amparito'».



Tots aquells que vulguin fer-se amb una ampolla d'aquest cava de col·leccionista, i a la vegada, col·laborar amb la Fundació poden apropar-se a la Casa de la Festa i portar 7 euros a la butxaca.