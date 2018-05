El ple de aprova vendre Gecohsa per garantir el funcionament de l'Hospital Sant Joan

Ha tirat endavant amb 15 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions

Actualitzada 14/05/2018 a les 18:22

El plenari de l'Ajuntament de Reus, com a Junta General de l'Hospital Sant Joan, ha aprovat aquest dilluns vendre Gecohsa, la societat que gestiona l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Tot, per garantir el funcionament de l'Hospital Sant Joan, que va tancar els comptes del 2017 amb un dèficit de 3 milions d'euros. Així, l'acord ha de servir per «remoure la causa de dissolució i avançar en la constitució del consorci –que ha de gestionar l'hospital- entre l'Ajuntament i el Departament de Salut», segons ha explicat la regidora de Salut de Reus i presidenta del centre, Noemí Llauradó. La regidora ha afirmat que les converses amb el Departament de Salut per vendre Gecohsa van «per bon camí» i que, amb la investidura del president de la Generalitat, s'ha fet un pas perquè hi hagi Govern i s'està «més a prop perquè aquesta proposta cristal·litzi». L'acord s'ha aprovat amb 15 vots a favor, 10 en contra –PSC i CUP- i 2 abstencions –PP.Llauradó ha explicat que la concessió a Gecohsa per l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre «no finalitza perquè el CatSalut estigui descontent amb la gestió», sinó que és una decisió presa amb la voluntat de gestionar-ho de forma directa. «La feina que ha fet Gecohsa no s'ha de menysprear en absolut, i ha contribuït a donar resposta a les mancances sanitàries al Priorat, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre», ha afirmat.