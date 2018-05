Declaren els últims quatre bombers investigats en la macrocausa per delicte d'odi a Reus

Un centenar de persones els reben amb aplaudiments

Quatre dels nou bombers investigats per suposats delictes d'odi després del referèndum han comparegut aquest dilluns al matí als jutjats de Reus. S'han acollit al seu dret a no declarar i s'han limitat a respondre les preguntes dels seus advocats. Amb crits de «No esteu sols», prop d'un centenar de persones han rebut els bombers, que han arribat tots quatre alhora abans de les deu del matí. Just abans d'entrar, se'ls ha lliurat un ram de ginesta a cadascun d'ells. S'ha desplegat una gran pancarta de denúncia dels presos polítics, on hi apareixien cascs de bombers, a més de la del col·lectiu d'Avis per la Llibertat de Reus. En poc més d'una hora, els quatre bombers ja han sortit del jutjat. Són els darrers en estar citats, després que ja ho hagin fet cinc companys més -en tres jornades diferents.Els advocats voluntaris de l'1 d'octubre confien que siguin les últimes diligències d'aquesta macrocausa que porta el jutjat d'instrucció número 2 de Reus i demanaran l'arxiu immediat de les actuacions. Consideren que no hi ha delicte.