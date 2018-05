El foc ha afectat mínimament un habitatge del municipi

Actualitzada 12/05/2018 a les 17:52

Els Bombers han rebut un avís d’incendi al voltant de dos quarts de quatre de la tarda a Reus. El foc ha començat al número 123 de Reus, a l’avinguda de Salou i ha començat per una burilla que algú hauria llençat dins un tub que connecta amb l’edifici.Fins al lloc dels fets s’han desplaçat tres dotacions de bombers i el foc s’ha apagat ràpidament, sense necessitat d’evacuar ni atendre a cap dels veïns. La zona no s’ha hagut de ventilar, ja que el foc no ha estat important. També per precaució s’ha desplaçat una unitat del SEM.