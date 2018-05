L'essència del Trapezi es resumeix en 'L'Homme Cirque', plat fort de la Fira que estrena a Catalunya

El gruix de programació comença divendres, amb una quinzena d'espectacles repartits per Reus

Actualitzada 12/05/2018 a les 11:08

Activitats per professionals

Acrobàcia, música, humor, dansa. David Dimitri, fill del famós pallasso Dimitri, ho fa tot, i per això és 'L'Homme Cirque'. L'espectacle, que ha arribat de Suïssa al Trapezi aquest divendres, s'ha estrenat a Catalunya i és un dels plats forts de la Fira del Circ de Catalunya. En un ambient íntim a la carpa muntada a la plaça Anton Borrell, amb capacitat per a 220 espectadors que queden ben recollits, Dimitri ha reinventat els grans trucs del circ clàssic, des del funàmbul al canó humà. El gruix de la programació del Trapezi ha començat aquest divendres a la tarda amb 15 espectacles, el 80% dels quals al carrer. Un dels altres destacats ha estat 'The Greatest and 2nd Smallest Circus in the World', dels Brunnette Bros, que des del parc Sant Jordi conviden a fer un trajecte per les seves instal·lacions. Paral·lelament, un espectacle itinerant per diferents punts de la ciutat, amb la participació de l'elefant, la mascota del Trapezi, ha començat a esquitxar Reus de circ a cada cantonada.«Quan vaig començar al circ, treballava amb més de 300 persones i tothom feia petites coses, però va arribar un moment en què vaig decidir que no volia més això, que ho volia fer sol», ha explicat David Dimitri en una entrevista a l’ACN. «Vaig començar a pensar com fer el xou sol: he de trobar les maneres de fer-ho, de muntar al cavall, o com fer d’home bala, on em tiro a mi mateix cap a l’altra banda de la tenda», ha apuntat Dimitri, que agafa «el clixé del circ clàssic» per reinventar-lo i fer-lo a la seva manera: «no puc dir que és poesia o comèdia o música, perquè té una mica de tot», ha dit.Amb tot, Dimitri no és només l’home circ dins de la carpa, sinó que comença molt abans: ell mateix condueix el camió des de Suïssa fins al lloc on actua i fa la gran feina de muntatge de la instal·lació. Quan va començar a fer ‘L’Homme Cirque’ no tenia diners i no podia contractar a ningú, així que es va treure la llicència de conduir i va moure contactes per trobar els objectes que necessitava per a l’actuació, o va arribar a construir-los ell mateix, com amb el cas del canó des d’on fa d’home bala, un dels moments més sorprenents de l’espectacle.L’home circ, anomenat el ‘Senyor del Fil’ pel ‘The New York Times’, és fill del famós pallasso suís Dimitri, mort el 2016. «Vaig aprendre tant de mon pare, de les coses que faig ara», ha explicat després de la primera actuació al Trapezi. «L’acordió me’l va donar ell quan jo tenia només cinc anys». Així, ell beu de la tradició d’aquesta família de circ, a la qual també li ha donat un gir després d’haver treballat en el circ més tradicional, des de Budapest, on se li van arribar a demanar «coses molt perilloses, com fer equilibris conjuntament amb un elefant, que fa cinc tones!». «Vaig aprendre molt i, aleshores, quan vaig crear aquest circ, jo ja tenia la tècnica i només vaig haver de reinventar-la», ha afirmat.Dimitri, que calcula que ha fet riure més de 44.000 persones amb aquest xou, ha explicat que la seva gran motivació és portar a la gent aquest esdeveniment, que desperta riures, xiulets, expressions de sorpresa i grans ovacions cada pocs minuts. 'L'Homme Cirque' acaba amb un final espectacular, sortint de la mateixa carpa fent funàmbul fins a creuar la plaça Antoni Borrell. Abans, ho haurà fet en una dimensió més reduïda dins de la instal·lació, tot combinant acrobàcies o tocant la trompeta.L’actuació de Dimitri es podrà veure en diverses representacions al llarg de la Fira i ha estat escollit per ser l’espectacle de cloenda d’enguant. Per al director artístic del Trapezi, Leandro Mendoza, aquest és un dels espectacles que no s’han de deixar escapar dins de la programació: «és l’home circ, i no només pel que fa sinó perquè ve de la quarta generació d’una família de circ, fill del gran pallasso Dimitri», comentava.Durant aquest divendres, entre la tarda i el vespre, s’han vist una quinzena d’espectacles, abans d’arribar a una nova nit de cabaret, a la plaça Mercadal, a les 23.30 hores. Els espectacles més destacats, a banda de ‘L’Homme Cirque’, han estat el 3D de la Compagnie H.M.G a la Sala Polivalent de La Palma i Sol Bémol, de la companyia D’Irque & Fien, al Teatre Fortuny. D’altra banda, destaca l'estrena Gregaris, de la Cia Soon, coproducció de Trapezi i la pròpia companyia i que es podrà veure en diverses funcions al llarg de la Fira a la plaça de la Patacada. També s’han vist les propostes de Circk’Crash, Amer i Àfrica, Cie Daraomaï, (Cia)3, Compagnie M.P.T.A, Mumusic Circus.Pel que fa a l’espectacle itinerant, que ha passat per la plaça Evarist Fàbregas, plaça de Prim i plaça de la Llibertat, els ciutadans han pogut veure un tastet dels espectacles de Lorenzo Mastropietro, Joel Martí & Pablo Molina, Lotta & Stina, i Mortelo&Manzani, companyia que també guia l’elefant, la mascota de Trapezi. Tot plegat, amb el ritme de la música de Balkan Paradise Orchestra, que els ha acompanyat durant tot el recorregut.Les activitats de Trapezi destinades a professionals de sector, programadors, distribuïdors, companyies, institucions, escoles i particulars, també han arrencat aquest divendres. Enguany, l’espai professional compta amb més de 170 inscrits.Dissabte es podran veure 33 espectacles a les places i carres de Reus. A partir de les 11.00 hores, quan comença ‘Circ a les Golfes’, un taller de circ a càrrec de Los Herrerita al Jardí de l’Estació Enològica, l’activitat ja no s’atura fins les 23.30 hores de la nit amb la darrera nit del Cabaret a la Plaça del Mercadal.